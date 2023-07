Juve, Calamai: “Lukaku? Giuntoli batte Marotta 1-0”

Lukaku scelta per il presente

D'altro canto, il sacrificio di Vlahovic per la Juventus per Lukaku significherebbe fare un investimento finalizzato all'immediato presente: "Non mi sorprende che Vlahovic sia nel mirino del Psg. Che cerca sempre il meglio. Lukaku non è certo il futuro. In più se veramente sposerà il progetto bianconero dovrà convivere chissà per quanto tempo con l’etichetta di “traditore”. Non una piacevole compagna di viaggio. Non è con questo tipo di operazioni che la Juve può riprendersi il ruolo da squadra-leader del calcio italiano. A questo punto la società bianconera deve almeno riuscire a tenere Chiesa che può diventare il trampolino di lancio giusto per il centravanti belga. Federico ora che è guarito al cento per cento può tornare a spaccare le partite".