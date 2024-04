Juve, Calamai: “C’è confusione nella scelta della guida tecnica”

Luca Calamai ha parlato del futuro della panchina della Juventus: per il giornalista, il club non avrebbe ancora le idee chiare su cosa fare

Durante la sua rubrica su Tmw Radio, Penna e Calamai, Luca Calamai è ritornato sulla vittoria della Juventus contro la Fiorentina. Ecco le sue parole: "Ho visto malissimo la Fiorentina nel primo tempo, malissimo la Juve nel secondo. La Juve vince ma mi chiedo se può essere questa la Juve su cui costruire qualcosa. per me no. Ho visto male Vlahovic, Chiesa. La Juve ritroverà tanti soldi in estate e serve una nuova idea di calcio. Non credo che Allegri possa fare più parte della Juve. Vedo confusione anche nella scelta tecnica futura della Fiorentina, ci sono nomi interessanti ma sembra senza un disegno futuro. Speriamo che Commisso spieghi bene la situazione".