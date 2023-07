Juve, Calamai: “Berardi? Giuntoli è già entrato in azione”

Intervistato per TMW, Luca Calamai si è focalizzato sul calciomercato di Serie A. Per quanto riguarda la Juventus, il giornalista ha promosso la trattativa avviata dal club bianconero e da Cristiano Giuntoli per Domenico Berardi. Ecco cosa ha detto: "Il direttore del Sassuolo Carnevali si è detto sorpreso che nessun grande club si sia fatto avanti per Berardi. Deve solo avere pazienza. Presto arriverà la Juve. Giuntoli è già entrato in azione. Berardi è perfetto per il nuovo progetto bianconero. Ha personalità, garantisce gol e costa una cifra umana. Prima però va ceduto Chiesa a cinquanta milioni. Non un esercizio semplice. Anni fa i giovane e talentuoso Berardi chiuse la porta in faccia alla Juve. Ora potrebbe accettare con entusiasmo questa sfida bianconera. Le vie del calcio sono veramente infinite".