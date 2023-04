Juve, Calamai sulla 30° giornata: “5 ad Allegri e Fagioli”

I voti di Calamai sulla 30° giornata: "In Italia non abbiamo la consuetudine a far giocare i giovani, li facciamo giocare in emergenza."

A TMW Radio Luca Calamai ha fatto un bilancio della 30° giornata di Serie A: "La testa è già a Napoli-Milan, a cosa farà l'Inter contro il Benfica e le altre in Europa. Il campionato sembra un allenamento per questi momenti speciali. Ho dato 5 a Fagioli, ma c'è una spiegazione. In Italia non abbiamo la consuetudine a far giocare i giovani, li facciamo giocare in emergenza. Questo ragazzo ha sbagliato ma è stato oggetto di una critica esagerata. Le sue lacrime sono di un'umanità straordinaria e invito tutti ad essere benevolenti."

Ed ha proseguito così: "Non è il male della Juventus. E dò 5 anche da Allegri. E ho una domanda: a me risulta che si sia già confrontato con la nuova società bianconera, dando la disponibilità ad allenare una Juve con meno campioni e più giovani. Ma la Juve è convinta che sia l'allenatore giusto per lavorare con una squadra così? Ho vissuto Galliani a Milano, mi piace come vive il Monza, proprio come faceva col Milan. Vuol dire veramente che il suo fuoco dentro è il calcio. 7 a Mourinho. Lo sto rivalutando. Pensavo che ormai fosse prigioniero del suo personaggio, meno allenatore e più istrione. Invece la Roma che ha mille problemi è in Champions adesso.

E infine: "Riesce a tirar fuori forse quello che la Roma non ha. Il Milan merita 5, non quello titolare. Non è adeguato al doppio impegno. Come Pioli ha attinto alle riserve ha preso solo due punti in due partite, che potrebbero costare caro. Il mercato è stato sbagliato in estate, come l'Inter se non vince la Champions rischia grosso. 7 a Dionisi, perché non so cosa danno da mangiare al Sassuolo ma è un modello di riferimento da tempo, di cui deve essere fiero il calcio italiano. E poi cito Osimhen, che merita 7 solo per quella traversa presa col Verona. Con lui in campo il Napoli è più forte del Milan".