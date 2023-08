Juve, Cagni: “Lo scambio Vlahovic-Lukaku non ha senso”

Intervenuto nella trasmissione Calciomercato e ritiri sulle frequenze di Tmw Radio, Gigi Cagni ha parlato di calciomercato. In particolare, l'ex allenatore ha affrontato diversi argomenti relativi ai movimenti delle punte in Serie A. Uno di questi coinvolge la Juventus , ovvero il possibile scambio con il Chelsea tra Dusan Vlahovic e Romelu Lukaku . Ecco cosa ha detto Cagni su questa trattativa: "Io sono drastico, prima scelgo l'uomo e poi il calciatore. Se scelgo il primo, Lukaku non lo sceglierei mai. Vlahovic ? Bisogna sapere la verità. Non puoi dare via uno giovane pagato tanto per un ultratrentenne. E' uno scambio che non ha senso. Uno che tradisce più di una volta sai che lo rifarà poi. Giuntoli ha dimostrato di essere un grande, per me sta dando in pasto ai giornali questo ma si muove su altri fronti".

Cagni su Scamacca e Nzola

L'ex allenatore ha parlato di Gianluca Scamacca, approdato in questi giorni all'Atalanta dopo il forte interesse di Roma e Inter e, in minor misura, della Juventus. Cagni ha elogiato in particolar modo la scelta dell'attaccante ormai ex West Ham e con lui quella di Charles De Ketelaere: "Entrambi. Devono ringraziare il Signore di essere andati con Gasperini. Se non mettono in mostra le qualità lì vuol dire che non c'è più niente da fare. Lui e quell'ambiente sono gli unici o quasi che possono tirare fuori il massimo da un calciatore". Promosso anche l'arrivo di Mbala Nzola alla Fiorentina: "Per me può fare la differenza più di Cabral. Ha più qualità, i numeri parlano chiaro. E poi l'allenatore l'ha voluto, lo conosce e farà bene alla Fiorentina. Ha le qualità per farlo. La realtà è che ci sono pochi giocatori di qualità in giro, sia in attacco che in difesa. Non siamo su una bella strada, se il denaro è l'obiettivo finale non finisci bene".