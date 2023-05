Caceres vota Vlahovic: “Segnerà e porterà la Juve in finale contro la Roma”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex Juve e Siviglia Martin Caceres ha parlato del match di EL in programma tra le due squadre

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex Juve e Siviglia Martin Caceres ha detto: "Juve in Europa League? Da lontano è difficile giudicare. Ho visto che alla Juve hanno restituito i 15 punti di penalizzazione in campionato e questo mi fa piacere. Penso che vincere l’Europa League, trofeo che a noi sfuggì nel 2014, possa salvare la stagione. È una bella occasione. Mi sembra che i bianconeri stiano meglio del Siviglia, in ripresa ma reduci da una annata molto complicata. Occhio però ai tifosi avversari. La Juve, nella gara di ritorno, dovrà fare attenzione".

In vista di Juve-Siviglia Caceres è sicuro: "Punto su Vlahovic. Abbiamo giocato assieme a Firenze ed è davvero forte. Sono contento di vederlo alla Juve e, anche se quest’anno ha segnato meno, non si discute. È uno di quei nove un po’ ignoranti e cattivi come piacciono a me. Dusan ha caratteristiche diverse da Luis Suarez, ma lo spirito è lo stesso. Vlahovic è nel podio delle punte più forti della Serie A con Osimhen e Giroud. Ma la Juve ha tanti giocatori di qualità. A partire da Di Maria, che ho sfidato tante volte anche in Nazionale: un vero fuoriclasse. Mi aspetto che Vlahovic segni contro il Siviglia e trascini la Juve a Budapest contro la Roma".

Su Allegri: "Non siamo in contatto, ma conservo un bellissimo ricordo di Max. Allenatore intelligente e bravo a capire le situazioni. Abbiamo vinto tanto in quegli anni". Chiosa finale sulla difesa: "Leo è una leggenda della Juve. Con Chiellini ci sfidiamo ancora qua negli Usa, nel derby di Los Angeles. E che dire di Barzagli: un fenomeno, uno dei migliori difensori con cui ho giocato. Bremer? Fisicamente è mostruoso, però possiede ancora ampi margini di miglioramento".