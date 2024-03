Juve, Bugo: “McKennie è un grande giocatore, molto sottovalutato”

Intervistato da Sky Sport il cantante e grande tifoso della Juve Bugo ha detto: "McKennie per me è un grande giocatore. Sono contento che sia tornato. Lo apprezzavo già il primo anno. È uno dei giocatori fondamentali e secondo me è sottovalutato. Quasi tutti gli assist li ha fatti lui, dobbiamo dirlo. Vorrei veder crescere Miretti, lo vedo ancora un po’ bloccato. Gli manca forse ancora un po’ di rabbia calcistica. Io sono un fan di Danilo. Sono contento di Rugani, ha fatto delle partite molto belle e se lo merita. Adoro Chiesa anche se lo vedo ancora non al massimo".