Juve, Buffon: “L’importanza di Allegri è stata capitale, si è esaltato”

È stata una stagione anomala per la Juve , costretta a fare i conti con scandali, processi e penalizzazioni. Nonostante tutto i bianconeri sono secondi in Serie A e ora battendo il Siviglia hanno la possibilità di raggiungere la finale di Europa League . Intervistato da Sky Sport l'ex Juve Buffon parlando della stagione dei bianconeri ha detto: "Il lavoro di Allegri in un momento così? Il cammino di Europa League rappresenta tanto perché è l'unico traguardo a cui può ambire la Juve. L'importanza di Allegri è stata capitale, in una situazione così molti sarebbero andati in confusione perdendo le redini del gruppo . Queste sono le situazioni in cui lui tira fuori il meglio e si esalta ".

Se il cammino dei bianconeri in Europa League è stato positivo, non si può dire altrettanto della Champions dove la Vecchia Signora non è riuscita a superare i gironi. Al contrario ci è riuscita l'Inter, che dopo aver superato Porto, Benfica e Milan ora dovrà affrontare il Manchester City in finale. Sul portiere nerazzurro Onana Buffon ha detto: "Onana si è inserito in maniera convincente, ha dimostrato personalità e spalle larghe per reggere una piazza come l'Inter e Handanovic come concorrente. Sul campo hanno meritato di essere considerati nella cerchia dei primi 5 portieri mondiali e non penso di regalare loro nulla dicendo questo".