Juve, Buffon intervista Chiellini: “In finale nel 2006 ho pianto di gioia”

In una speciale intervista sui canali social della FIGC, Buffon ha intervistato Chiellini. I due ex Juve hanno parlato del Mondiale 2006

redazionejuvenews

Buffon che intervista Chiellini, una scena sicuramente molto particolare che nessuno si sarebbe mai immaginato di vedere. Eppure è quello che è successo sul canale Youtube della FIGC. Le due leggende della Juve hanno parlato dei loro ricordi legati alla vittoria dell'Italia al Mondiale del 2006. L'ex difensore ha rivelato: "Avevo già fatto cinque presenze in Nazionale l'anno a Firenze, poi vengo alla Juve, facciamo tutto l'anno lì e giustamente gioco poco e non sono fra i convocati nel 2006. Voi andate avanti e io vi seguo sempre come ogni italiano".

"Vinciamo la semifinale, chiamo Mauro Vladovich e gli dico: 'Vengo io, non voglio nessun altro, ma un biglietto per la finale per favore trovamelo!'. Me lo trova, aereo Milano-Berlino la mattina della finale e sono stato per tutta la partita con le vostre famiglie. C'era la bambina di Fabio Cannavaro che aveva 6 anni e ora è grande, ho pianto di gioia in mezzo a tutti i vostri famigliari", ha continuato.

Un Mondiale che Chiellini non ha giocato ma che ha vissuto come tutti gli italiani. Ora la sua carriera alla Juve è finita e il difensore si è trasferito negli USA con la famiglia per giocare con i LAFC. Il suo futuro sarà ancora a tinte bianconere? Staremo a vedere.