Juve, Bucciantini: “Vlahovic-Chiesa? Possono fare come Kvara-Osimhen”

Marco Bucciantini ha parlato della coppia della Juve Chiesa-Vlahovic: per il giornalista potrebbero intraprendere la strada di Kvara-Osimhen

Marco Bucciantini, ospite a Sky Sport, ha parlato della coppia offensiva della Juventus formata da Federico Chiesa e Dusan Vlahovic. Ecco le sue parole: "Sarà divertente per Allegri educare Vlahovic e Chiesa ad associarsi. Anche Kvaratskelia e Osimhen non nascono come giocatori che lavorano insieme ma poi sono talmente forti, si trovano, vincono duelli e sembrano una coppia d'attacco, due straordinari fiumi che si trovano al mare. Ecco Chiesa oggi al mare ci è arrivato".