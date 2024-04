Juve, Bucciantini: “Giuntoli dovrebbe ripartire da Soulè e Yildiz”

Dagli studi di Sky Sport, Marco Bucciantini ha parlato dei progetti della Juventus per la prossima stagione. Ecco le sue parole: "Già Giuntoli è una ripartenza, quest'anno gli è servito anche come ambientamento. Dall'anno prossimo può essere l'anno uno perché se fai un passo avanti lo capisci dopo che era quello zero. Giuntoli è l'uomo della ripartenza, poi gli altri secondo me dovrebbero essere Yildiz e Soulè che vanno inquadrati in questo progetto con un talento che crea questo senso di appartenenza che hai creato in casa. Ma la vera persona da cui ripartire è John Elkann, lo vorrei vedere più presenta al fianco di Giuntoli".