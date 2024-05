Juve, Bucciantini: “Ci si concentra sin troppo solo su Allegri”

Dagli studi di Sky Sport, Marco Bucciantini ha parlato della situazione attuale in casa Juventus. Per il giornalista, nonostante l'evidente bisogno di cambiare, troppe attenzioni sarebbero rivolte a Massimiliano Allegri. Infatti, Bucciantini predicherebbe pazienza, aspettando almeno di capire come la Juve terminerà la stagione. Ecco le sue parole: "La Juventus necessita sicuramente di un cambiamento. Cambiare non è sempre una garanzia, ma è essenziale modificare il discorso, che è sempre incentrato su una singola persona, ovvero Allegri. Il discorso è quello che se anche Allegri dovesse ottenere buoni risultati nella Coppa Italia e qualificarsi in Champions, merita comunque di andarsene".