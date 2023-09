Juve, Bucciantini: “Chiesa può trascinare, Pogba non più a certi livelli”

Intervistato a Sky Sport, Marco Bucciantini ha parlato della Juventus dopo il successo in Serie A contro l' Empoli . In particolar modo, il giornalista ha espresso la sua opinione su alcuni singoli giocatori della squadra allenata da mister Max Allegri .

Ecco le sue parole: "La Juve è una squadra che spinge di più rispetto all'anno scorso, Chiesa può trascinare. In modo magari non ordinato, ma non ci si addormenta mai. Pogba? Allegri a volte lo dice che ha bisogno di un giocatore di livello a centrocampo, ma il francese non è più a livelli elevati da tanto tempo. Non si riesce a costruire un'idea di formazione attorno al francese".