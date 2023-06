Juve, Brio: “In bianconero devono remare tutti dalla stessa parte”

L'ex giocatore della Juventus Sergio Brio ha rilasciato una lunga intervista per le pagine di Tuttosport. Lo storico calciatore bianconero ha fatto molti riferimenti al passato, parlando anche di ciò che è accaduto nell'ultima stagione. Ecco cosa ha detto: "Io tifavo per la Juventus da bambino. Quando arrivi vedi tutti questi che trofei capisci l’importanza della società, della serietà e della dedizione al lavoro. E ti chiedi “Sarò in grado di fare quello che hanno fatto i miei predecessori?” Poi col passare del tempo assimili e capisci cosa vuol dire giocare per questa grandissima squadra. Ci tengo a precisare: io parlo del mio passato e non giudico, né critico le gestioni più recenti. Non mi permetterei mai perché io, anche se sprofondasse, la Juventus la difenderei sempre. Non voglio fare paragoni con questa gestione, che sta ricevendo critiche. Ma non ho visto mai una società vincere per sempre. La Juve si rialzerà come si sono rialzate altre Juve".