Juve, senti Brio: “De Ligt è un difensore di livello mondiale”

De Ligt è il muro della difesa bianconera, certezza in casa Juve. In vista del Villareal sarà lui a reggere tutta la retroguardia

Bremer e De Ligt sono stati i due assoluti protagonisti del Derby della Mole. Intervistato da La Gazzetta dello Sport l'ex difensore bianconero Sergio Brio ha parlato della loro incredibile stagione: “Sì, bisogna dire che sono quelli che hanno fatto meglio fin ad ora. De Ligt, per me, è a livello mondiale, l’ho sempre detto e lo ribadisco. La Juve non può fare a meno di questo giocatore nel presente e neanche in prospettiva, perché ha 22 anni, il futuro è nelle sue mani e finora ha fatto benissimo pur non avendo l’esperienza di un giocatore di età avanzata. Bremer è la novità di questo Torino, un giocatore di sostanza che sa fare il suo mestiere, il perno della difesa granata. In giro per l'Europa lo volevano già in precedenza, il Torino ha rinunciato a venderlo e ha fatto benissimo perché un giocatore del genere in fase difensiva e per l’intero reparto arretrato è importantissimo”.