Juve, Briaschi: “Il futuro di Allegri non dipende dal finale di stagione”

Massimo Briaschi ha parlato del futuro di Massimiliano Allegri alla Juventus: per l'agente questo non dipenderebbe dal finale di stagione

Inoltre, sul rendimento della squadra bianconera ha aggiunto: "La squadra ha incontrato qualche difficoltà a livello di uomini, con qualche infortunio e squalifica e ha dovuto fare i conti con elementi non in un grande periodo di forma. Però sostanzialmente non sta giocando male, anzi sta anche convincendo di più rispetto ad inizio stagione. Poi sono anche momenti che capitano a tutte le squadre. Le ultime due partite contro Napoli e Atalanta potevano anche essere vinte, per esempio".