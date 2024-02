Juve, Bremer sui social: “Ci abbiamo provato fino all’ultimo, dispiace”

Intervenuto sul suo profilo Instagram Gleison Bremer, tra i migliori in campo contro l'Inter, ha commentato la sconfitta della Juve

Il campionato è ancora lunghissimo e ci sarà tanto tempo per ribaltare la classifica, ma al momento i nerazzurri sono in vantaggio nella corsa scudetto . Niente è ancora deciso.

Intervenuto sul suo profilo Instagram Gleison Bremer, tra i migliori in campo contro l'Inter, ha scritto: "Dispiace perché eravamo in partita e ci abbiamo provato fino all’ultimo minuto. Partita decisa da un episodio. Continueremo a lavorare e dare tutto per questa maglia".