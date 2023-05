Juve, Bremer ancora in panchina: il brasiliano perde posizioni

Probabilmente le due panchine consecutive in campionato sono soltanto un caso, una gestione delle energie, ma visto che il brasiliano è stato acquistato per essere il perno della difesa, si pone il punto interrogativo. Bremer, però, ha tutte le carte in regola per convincere nuovamente Allegri, in una stagione di certo non esaltante per il centrale ex Torino e Atletico MG.