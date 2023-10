Juve, ansia per Bremer: le parole di Allegri sulle sue condizioni

Leggero infortunio per Bremer nel finale di Atalanta-Juve: il difensore ci sarà contro il Torino? Le parole di Allegri

È terminato con un pareggio il match tra Atalanta e Juve, con le due squadre che non sono riuscite a trovare la via del gol. Una partita a tratti quasi noiosa, ma per i tifosi bianconeri movimentato nel finale anche a causa dell'infortunio di Bremer.