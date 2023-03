Juve, tanti auguri Gleison! Bremer compie oggi 26 anni

Oggi è il compleanno di Gleison Bremer: il difensore brasiliano spegne 26 candeline ed è pronto a regalare alla Juve un gol contro l'Inter

redazionejuvenews

Giornata di festa in casa Juve, che alla vigilia del match contro l'Inter festeggia oggi il compleanno di Gleison Bremer. Ecco il comunicato del club bianconero: "Primo compleanno bianconero per Gleison Bremer, che oggi spegne 26 candeline. Un compleanno che cade in un momento molto intenso della stagione bianconera, con la Juve attesa fra poco dal Derby d'Italia a San Siro. Gleison è uno dei giocatori su cui maggiormente la Juve sta facendo affidamento, un vero e proprio riferimento della nostra difesa.

E lo è diventato, un riferimento, in pochissimo tempo, essendo arrivato alla Juve solo la scorsa estate. Gleison si è confermato da subito professionale, attento, e desideroso di onorare sempre, ogni giorno, la maglia bianconera. Peraltro, non ha mancato di impreziosire le sue prestazioni con 4 gol, alcuni davvero decisivi: non male, per un difensore. Auguri, Gleison, da tutti noi!".

Arrivato a Torino all'inizio di questa stagione, Bremer ha subito conquistato il cuore di tutti a suon di ottime prestazioni e gol. Il centrale brasiliano è ormai una colonna portante dei bianconeri, elemento imprescindibile per Massimiliano Allegri. Quale regalo migliore se non un gol nel derby d'Italia contro l'Inter in programma domani alle 20:45? Gleison è pronto a lasciare il segno