Juve, Bremer e Bonucci: emergenza in difesa per Allegri

Da valutare le condizioni di Bremer e Bonucci: per Leo si teme lo stiramento. Allegri spera di recuperare Bremer per domenica

Dopo il pari di ieri sera la Juve è in emergenza in difesa . Dopo l'affaticamento di Bremer -alla vigilia della semifinale di andata di Europa League- si è aggiunto anche Bonucci, costretto a lasciare il campo dolorante in volto.

Per Leo si teme lo stiramento ma saranno gli esami strumentali al J Medical a chiarire l'entità dell'infortunio: il numero 19 ha chiesto il cambio e si è seduto in panchina toccandosi l’inguine. Sembra difficile -almeno per ora- rivederlo a breve. Nel post partita ha dichiarato: “Penso di essermi stirato all’adduttore, ho chiesto il cambio per non peggiorare la situazione". Il difensore è stato sostituito da Gatti al minuto 61, autore del pari.