Juve, il Brasile si allenerà alla Continassa. Tite: “Bremer meritava di più”

In conferenza stampa il ct Tite si è detto molto fiducioso: “Non dico che vinceremo, ma rispetto all'ultimo mondiale siamo più forti, più strutturati. Tutti sono coinvolti al massimo e sanno come lavoriamo, la squadra arriva più solida, pronta per il Mondiale”. La convocazione di un veterano come Dani Alves ha fatto molto discutere: “Rispetto le opinioni di tutti. Non sono qui per convincere le persone e non voglio farlo. Voglio solo portare dati informativi e veritieri in modo che tutti, democraticamente, abbiano un'opinione”.