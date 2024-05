Juve, il Brasile non convoca Bremer per la Copa America: c’è Danilo

In vista della prossima Copa America il ct del Brasile Dorival Junior non ha convocato il difensore della Juve Bremer, c'è invece Danilo

Esclusione a sorpresa per Gleison Bremer, che non è stato convocato dal Brasile per la prossima Copa America. Nonostante le ottime prestazioni con la maglia della Juve in Serie A, infatti, il centrale verdeoro sarà costretto a guardare la sua nazionale dal divano di casa. Al suo posto convocati Militao del Real Madrid, Gabriel dell'Arsenal e Marquinhos e Beraldo del PSG. Regolarmente convocato, invece, Danilo, ormai titolarissimo anche in nazionale. Di seguito la lista completa fatta dal ct Dorival Junior: Alisson; Ederson; Bento; Danilo (Juventus); Yan Couto; Beraldo; Militão; Gabriel Magalhães; Marquinhos; Arana; Wendell; Andreas Pereira; Bruno Guimarães; Douglas Luiz; João Gomes; Paquetá; Endrick; Evanílson; Martinelli; Raphinha; Rodrygo; Savinho; Vinicius Jr.