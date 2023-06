Juve, Brambati: “Tudor sarebbe pronto ma andrei su un altro profilo”

Non solo Juve: i casi Spalletti e Mourinho

Oltre al dubbio Allegri alla Juventus, Massimo Brambati ha espresso la sua opinione sui casi riguardanti le panchine di Napoli e Roma. Ecco le sue parole: "Per il club azzurro, quando vai a scegliere un allenatore, ci deve essere un filo conduttore. A meno che non vuoi completamente stracciare il lavoro prima, che ti ha portato a vincere lo Scudetto. Devi cercare di rimanere almeno sullo stesso binario, non cambiare completamente tutto. Certo Spalletti è difficilmente sostituibile. Mentre, alla stagione di Mourinho do un bel voto. Non la mettevo tra le prime quattro e anche in finale di Europa League. Ha perso solo ai rigori comunque ieri. Non doveva trascendere con l'arbitro, cercandolo nel parcheggio. E' da calcio dilettantistico, non da Roma. Non mi è piaciuto perché esprime giudizi anche volgari sull'operato dell'arbitro e i giornalisti si dedicano alle lacrime dei giocatori. Tutto questo arbitraggio contro non l'ho visto".