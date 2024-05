Juve, Brambati: “Mi giungono voci che sia fatta per Thiago Motta…”

Intervistato per Tmw Radio, Massimo Brambati ha parlato del futuro della panchina della Juventus. Ecco le sue parole: "Vedremo cosa vorrà fare Elkann. Lo staff di Allegri non costa poco, compreso il tecnico. Non escludo nessuno scenario, sia che vada via che rimanga. Anche a me giungono voci che sia fatta con Thiago Motta, un giornale sta trattando molto male il tecnico toscano, che può raggiungere ancora due obiettivi importanti e servirebbe un po' di rispetto e sensibilità. Si va anche oltre la critica alcune volte. A Motta però dico di stare bene attento: se i nomi che sento accostati alla Juve sono quelli ed Elkann non vuole più mettere soldi, dico occhio perché arrivi alla Juve. Se alla Juve arrivi terzo non va bene. Sento Colpani, Di Gregorio, Brescianini, Calafiori, Ferguson. Di Zirkzee non ho sentito niente. Vogliono vendere Szczęsny col quale risparmieresti un bel po' ma Di Gregorio gioca nel Monza. E poi non è che Motta ha la bacchetta magica che ti trasforma tutti in fenomeni. Giocare nella Juve è un'altra cosa".