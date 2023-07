Juve, Brambati: “Lukaku sposta gli equilibri, errore svincolare Cuadrado”

Intervenuto nella trasmissione Calciomercato e ritiri sulle frequenze di TMW Radio, Massimo Brambati ha parlato di calciomercato. In particolare di quello in orbita Juventus. Primo tema, il possibile arrivo di Romelu Lukaku in bianconero. Ecco cosa ha detto in merito: "Le bandiere non esistono più, non esiste più la parola, ruota tutto attorno agli interessi, anche a costo di fare brutte figure.Ho sempre detto ai giocatori che la verità è la carriera è breve e bisogna ottimizzare tutto rimanendo professionali. Una carriera dura 12-15 anni, è giusto che si viva al meglio e guadagnare il più possibile. Lukaku? Io non reputo l'affare ancora fatto. Non capisco queste rimostranza da parte dei tifosi se arrivasse Lukaku. Ce le dovrebbero avere dal punto di vista progettuale, nel senso avete parlato di progetto giovani e mandi via Vlahovic per prendere lui? Dal punto di vista tecnico però Lukaku se sta bene è uno che sposta in Italia. E la Juve al tempo stesso porta via un calciatore importante all'Inter".