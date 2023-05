Juve, Brambati: “La Giustizia Sportiva sta facendo una brutta figura”

L'ex calciatore Massimo Brambati si è espresso sulla Giustizia Sportiva attesa a enunciare la sentenza al processo che coinvolge la Juventus

Tra questa sera e domani mattina è atteso il giudizio della Giustizia Sportiva in merito al processo sulle presunte plusvalenze che coinvolge la Juventus. Nel caso la sentenza giungesse stasera, potrebbe avvenire prima, dopo o durante la partita dei bianconeri, impegnati in trasferta contro l'Empoli. Su questa situazione si è espresso nel corso della trasmissione Maracanà in onda su TMW Radio l'ex calciatore Massimo Brambati. Questi ha espresso un giudizio severo sull'operato della Giustizia Sportiva. Ecco cosa ha detto: "La questione extra-campo è una pagliacciata. E' una giustizia sportiva che sta facendo fare alla FIGC una brutta figura; è una sorta di dilettanti allo sbaraglio.

Brambati sui progetti della Juventus — Oltre al tema processo, Brambati ha anche parlato dei progetti futuri della Juventus. In particolare, l'ex calciatore sarebbe perplesso sulla scelta di lasciare a Francesco Calvo la possibilità di compiere scelte importanti per il futuro. Sulla scelta del direttore sportivo ha commentato: "Detto questo, a oggi se la Juventus vuole ripartire deve completamente resettare tutto, mettere mani al portafoglio. Ad esempio costa ci sta a fare Calvo in quel ruolo? Come fa a scegliere Giuntoli? Con quale criterio? Come fa a fare il dg della Juventus? Va messo nella sedia giusta. Faceva il marketing".

Brambati su Allegri — Brambati ha poi dato la sua opinione sulla situazione legata alla panchina della Juventus. Ecco cosa ha detto: ""Qualche tempo fa quando tutti davano per scontata la conferma a Napoli di Spalletti; dicevo di andare cauti. Se fossi in Elkann, io resetterei tutto e metterei in mano alle persone giuste le chiavi della società. E sarei sicuro che Giuntoli farebbe di tutto per portarsi dietro Spalletti. Dovresti ricostruire l'asse che ha fatto vincere lo Scudetto al Napoli e gli devi dare 2-3 anni di tempo per ricostruire. Meglio spendere tanto adesso per fare i soldi dopo. Ora devi pagare gli errori fatti prima, ma poi avrai i frutti. Se continui con questa ambiguità, perché ti tieni un allenatore non creduto da tre-quarti dello spogliatoio e neanche a livello ambientale. Io so che Aurelio De Laurentiis si è già mosso e ha parlato con Thiago Motta".