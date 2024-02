Juve, Brambati: “Giuntoli ha sempre avuto un debole per Thiago Motta…”

Brambati ha parlato del futuro della panchina della Juventus: per l'ex calciatore, il ds Giuntoli apprezzerebbe da molto tempo Thiago Motta

Intervenuto a Tmw Radio, Massimo Brambati ha provato a interpretare le idee di Cristiano Giuntoli per la panchina della Juventus della prossima stagione. Ecco le sue parole: "Di sicuro Giuntoli ha un debole per Thiago Motta , ma la Juve ora è un terreno che scotta. Ho i miei dubbi che la proprietà abbia voglia di tornare su Conte e magari continuare a puntare su Allegri ".

Sul tecnico del Bologna, Brambati ha proseguito: "E' un allenatore di cui mi parlo Capozucca quando smise di fare il giocatore e passò ad allenare le giovanili del PSG. Ne aveva visto le qualità da allenatore già quando era giocatore. Detto questo è una sorpresa, perché il Bologna non è fatto di stelle ma di classici giocatori-lavoratori, che fanno legna più che progetti. La Juventus? Non so, ma di sicuro ha voglia di confrontarsi con un grande club".