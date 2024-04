Juve, Brambati: “Giuntoli fai attenzione a scegliere Thiago Motta!”

Intervistato a Tmw Radio, Massimo Brambati ha parlato dei progetti del direttore sportivo della Juventus, Cristiano Giuntoli. Ecco le sue parole: "Si prende una bella responsabilità Giuntoli, ed è anche giusto. Ed è stato palesemente assente finora, anche se non per colpe solo sue. Credo che oggi abbia carta bianca per poter scegliere l'allenatore e si prende una bella responsabilità. Allegri non è più adatto alla Juve per diversi motivi, anche per motivazioni del tecnico. Attenzione poi dico, caro Giuntoli, se prendi Thiago Motta e pensi di aver risolto i problemi non è così. Alla Juve devi vincere, non puoi arrivare secondo o terzo. E' da un po' di anni che non si vince, devi farlo ora, almeno in Italia. Quindi attenzione alla scelta dell'allenatore. Non è detto che con Motta torni a vincere. Tutti dicono bel calcio, ma anche De Zerbi lo fa ed è nono in Premier. Lo fa anche Gilardino, o Palladino. Alla Juve devi vincere. Se prendi Thiago Motta e pensi di vincere...io prenderei un altro allenatore se voglio vincere, non lui".