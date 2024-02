Juve, Brambati: “Elkann non ha trovato l’uomo giusto per il management”

Brambati ha proseguito: "E' molto strano che una proprietà come quella che fa capo ad Elkann, che ha una holding importante e che ha scelto sempre dei manager incredibilmente validi per le altre società, abbia queste pecche in ambito sportivo. A parte Giuntoli, dal punto di vista del management non ha ancora trovato il personaggio giusto per far decollare di nuovo la Juventus".