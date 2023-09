Juve, Brambati: “Bonucci? Ragazzo intelligente ma polemiche inutili”

Intervenuto a Tmw Radio, Massimo Brambati è ritornato a parlare su quanto accaduto tra Leonardo Bonucci e la Juventus alla luce delle parole del giocatore. Ecco cosa ha detto: "Se parliamo di Bonucci, dico che è una persona intelligente ma ricordo che quando andò via dalla Juve perché puntò i piedi, e non fu messo sul mercato, hanno dovuto cederlo sotto quasi minacce. Poi a dicembre mosse mari e monti per tornare alla Juventus. Poteva uscirne dicendo che gli sarebbe piaciuto un altro addio, che gli dispiace e finiva lì. Ma quante volte abbiamo visto un giocatore che ha fatto tanto in una società andare via perché non fai più parte di un progetto. Non c'è nulla di male. Si è visto sul campo che faceva fatica a tenere un certo livello. Anche Chiellini ha preferito andarsene in America. Sono cose che succedono dappertutto".