Juve, Brambati: “Allegri tiene i piedi per terra. Obiettivo Champions”

Intervistato a Tmw Radio, Massimo Brambati ha parlato del lavoro di Massimiliano Allegri alla Juventus . Ecco le sue parole: "A lui interessa vincere e tornare in Champions, che è l'obiettivo principale. Fa giustamente i calcoli sulla situazione attuale e vuole fare più punti possibili per distanziare le quinte. Realmente e sinceramente non pensa ad altro obiettivo".

Brambati ha proseguito: "Ha i piedi per terra. Sa la rosa che ha a disposizione, non solo i giovani ma anche altri giocatori come McKennie, Gatti e Rugani, che almeno inizialmente non poteva essere considerati titolari. Sta tirando fuori i conigli dal cappello. Dopo il danno d'immagine dello scorso anno la Juventus deve rifarsi il look ed entrare per forza in Champions".