Juve, è braccio di ferro con il Napoli per Davide Frattesi

Tuttavia per intavolare un discorso sul suo futuro, il Sassuolo non lo lascerebbe partire per meno di 40 milioni di euro: cifra fissata come base d'asta. Nel frattempo ADL pensa a ripetere l'operazione sulla falsa riga di quanto fatto l'anno scorso Giacomo Raspadori. Lo stesso Frattesi per ora non si sbilancia e nonostante sia ingolosito dalle voci di mercato resta concentrato sulla fine del campionato. Il Napoli potrebbe accelerare anche vista qualche possibile cessione 'stellata' come quella di Kim Min-Jae, destinato a volare in Premier League per i 58 milioni della clausola rescissoria. Secondo Il Corriere dello Sport, il Napoli -oltre a lui- starebbe puntando anche ad altri giocatori italiani: Giorgio Scalvini e Guglielmo Vicario.