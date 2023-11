Juve, Bosco: “Vlahovic tutte le colpe non sue. Yildiz titolare nel Barca”

Bosco ha parlato degli attaccanti della Juve: per il giornalista Vlahovic avrebbe delle giustificazioni mentre Yildiz dovrebbe giocare di più

Intervenuto a Radio Bianconera, Andrea Bosco ha analizzato la rosa della Juventus. Per il giornalista mentre la fase difensiva eccellerebbe, ci sarebbe qualche problema in quella offensiva. Ecco le sue parole: "La Juve ha una fase difensiva totale da qualche mese, spero solo che domenica Chiesa non arrivi eccessivamente stanco dopo due partite eccezionali con l'Italia. Vlahovic? Nelle sue difficoltà credo che ci metta del suo, ma gli arrivano anche pochi palloni".