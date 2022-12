Juve, Borja Valero duro: “Ci si aspettava qualcosa in più da Vlahovic”

Dusan Vlahovic è alle prese con gli ennesimi problemi fisici di questa stagione e con molta probabilità salterà le prime tre partite di Serie A del 2023, compresa quella contro il Napoli. Per la Juve questa è una notizia terribile, con Allegri che dovrà fare a meno del suo attaccante migliore . Oggi nell' amichevole contro lo Standard Liegi il tecnico bianconero farà delle prove di formazione, così da cercare di capire chi potrà essere il titolare contro la Cremonese.

Intervenuto dagli studi di Dazn l'ex centrocampista della Fiorentina Borja Valero ha parlato di Vlahovic: " Sicuramente le aspettative su Vlahovic, dei tifosi bianconeri, erano molto alte , anche per tutto ciò che aveva fatto vedere a Firenze. Poi va considerata pure la cifra che la Juventus ha speso per assicurarselo . È vero che sono mancati tantissimi giocatori che lo potevano aiutare, ma a quei livelli, pagato così tanto, doveva fare di più ".

E ora? Parlare di flop è una parola grossa, ma sicuramente la condizione fisica del bomber classe 2000 comincia a preoccupare in casa Juve. Un giocatore pagato così tanto deve essere decisivo e non può passare mesi in infermeria. Una sua cessione al momento è improbabile: la Vecchia Signora attende il suo ritorno.