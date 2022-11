Juve, Bonucci “caccia” una fan dall’autobus dell’Italia: “C’era un motivo”

Questa sera l' Italia di Roberto Mancini scenderà in campo contro l' Austria in amichevole , ma a far parlare di se è quanto successo ieri dentro l'autobus della nazionale azzurra. Come ripreso da un video spopolato sui social, infatti, una tifosa sarebbe salita sull' autobus per poi essere bruscamente "cacciata" dal capitano della Juve e della nazionale Leonardo Bonucci .

Il pullman della squadra, come gli spogliatoi, sono luoghi dove l'accesso ad estranei è chiaramente vietato. Se siamo in un mondo che si batte per il rispetto della privacy, allora anche noi giocatori, seppur personaggi pubblici, abbiamo diritto alla nostra. Questo indipendentemente dai risultati o dall'andamento della stagione. L'importanza del sostegno dei tifosi per una squadra in questo caso non c'entra. C'entrano il rispetto per le regole, per le autorità e non in ultimo per gli esseri umani. Passare per il cattivo di turno non è mai un problema. Lo sarebbe invece passare per quello che si alza e allontana una persona senza motivo". Ma intanto arrivano grosse novità sul mercato della Juve: primo colpo bloccato, vice Vlahovic e tanto altro<<<