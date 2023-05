Juve, The last dance per Bonucci o obiettivo Euro 2024?

La fine della carriera per Leonardo Bonucci si avvicina. Il centrale potrebbe dire addio l'anno prossimo, in concomitanza con Euro 2024.

redazionejuvenews

La carriera di Leonardo Bonucci è oramai agli sgoccioli. Il centrale viterbese ha compiuto da poco 36 anni, e considerando gli acciacchi fisici, all'ex Bari sono rimasti pochi anni di carriera. In questa stagione, nonostante un lungo stop a cavallo del 2022 e 2023, il Campione d'Europa ha scollinato le 25 presenze, mettendo a segno anche due reti, una in Champions e l'altra in Serie A. Adesso, con il nuovo infortunio, la stagione sembra conclusa, a meno di un miracoloso recupero per la finale di Europa League della Juve, che deve essere ancora conquistata.

Anche Max Allegriin conferenza ha parlato del futuro del centrale: "Fine della carriera? Sono decisioni personali, sceglierà per il suo bene. Ha raggiunto un traguardo storico, sono orgoglioso di aver lavorato con lui per tanti anni, è stato un giocatore straordinario. Per la finale bisognerà vedere, ha 15-20 giorni di stop". Dati alla mano, il difensore della Juventus ha il contratto in scadenza nel 2024, e a meno di clamorose sorprese, verrà rispettato il contratto, considerando anche l'impegno continentale della Nazionale italiana la prossima estate, qualificazioni permettendo.

Infatti, per Bonucci, Euro 2024, con tutta probabilità, sarà l'ultimo grande appuntamento della sua splendida carriera, e Leo non vorrebbe mancare per nulla al mondo al torneo dove l'Italia arriverà da campione in carica. Per quanto riguarda la Juventus, ancora per un altro anno le strade dovrebbero continuare, e per Bonucci potrebbe poi profilarsi lo stesso percorso del partner in crimeChiellini, con una breve esperienza in MLS.