Juve-Bonucci ai titoli di coda? Macchè! Pronto il rinnovo di contratto

Non a caso ieri in conferenza stampa Allegri parlando del centrale italiano aveva detto: "Leonardo è il capitano della squadra, è un giocatore di personalità. Detto ciò devo gestire le forze e le energie, ma lui sa che è importante sia che gioca che se non gioca. E questo vale per tutti quelli che raggiungono una certa età, vanno gestiti. Ho la fortuna di avere tanti difensori e poterli far girare, in altri ruoli ci mancano per le assenze e qualcuno deve sforzarsi di più. Ma Leo è un valore aggiunto sia che giochi che che stia in panchina".