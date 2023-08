Juve, da Bonucci a Kaio Jorge: il punto sul mercato in uscita

Da Bonucci e l'Union Berlino fino alle squadre interessate a Soule e Kaio Jorge: tutte le novità sul mercato in uscita della Juve

Nonostante i pochissimi acquisti la Juve nella prima partita di questa nuova stagione è riuscita a vincere ma soprattutto a convincere. I bianconeri hanno messo in campo grinta e personalità, battendo l'Udinese per un netto 3-0. A poco più di una settimana dalla chiusura del mercato, però, i tifosi della Vecchia Signora sperano ancora in qualche colpo a sorpresa, un giocatore in grado di far fare il salto di qualità alla squadra. Senza partecipazione alla prossima Champions League, però, la dirigenza ha poco budget a disposizione: sarà necessario vendere qualcuno. Se da una parte il mercato in entrata è fermo, quello in uscita è nel vivo dell'azione.

Kean è sul mercato ma per il momento ci sono diversi interessamenti ma nessuna offerta ufficiale. Discorso diverso invece per Bonucci, ormai fuori rosa e destinato a lasciare Torino. Nei giorni scorsi si è parlato a lungo dell'Union Berlino ma secondo quanto riportato da Gianluca di Marzioquesta pista si sarebbe leggermente complicata. Non è quindi più scontato che il difensore italiano si trasferisca in Germania.

Come specificato dallo stesso Giuntoli prima dell'inizio della partita contro l'Udinese, invece, sono tanti i giovani bianconeri che potrebbero lasciare la squadra in prestito. La Juve quest'anno giocherà soltanto campionato e Coppa Italia e non avrà quindi bisogno di una rosa particolarmente lunga. Per questo alcuni giocatori si preparano ad andare in prestito per aumentare il minutaggio. Kaio Jorge è nel mirino del Frosinone e la trattativa sembra in chiusura. Su Soulè invece ci sono ben tre squadre: Fortuna Sittard in Olanda ma anche Frosinone e Salernitana in Serie A. Ancora da decidere, invece, se anche Miretti e Iling-Junior partiranno. I due giocatori piacciono molto a Massimiliano Allegri e potrebbero quindi rimanere alla Juve.