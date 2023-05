Juve, Bonucci: “Proteste per Rabiot? Erano giuste”

Al termine della partita di Europa League contro il Siviglia il giocatore della Juve Leonardo Bonucci è intervenuto ai microfoni di Rai Sport: "Sapevamo che avremmo trovato difficoltà, ci hanno puniti in contropiede ma siamo stati bravi a rimetterla in piede. Queste gare si decidono sui 180', un gol lo avremmo dovuto fare comunque e là sarà importante".

Sulle sue condizioni: "Penso di essermi stirato l'adduttore. Ho chiesto il cambio per non peggiorare la situazione. Le proteste per Rabiot? Credo siano giuste. E' un intervento scomposto che mette a rischio l'incolumità del giocatore. Non ha fischiato ma ora guardiamo le prossime due gare".