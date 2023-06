Juve, Bonucci fuori dal progetto: la società valuta la cessione

Un tema che ha già riguardato anche Di Maria, Paredes e Cuadrado. Stessa cosa varrebbe anche per Alex Sandro, tentato dall’Arabia Saudita: sul giocatore, nelle ultime ore, ha manifestato interesse anche il Galatasaray. In caso di addio del brasiliano la Juve pensa a Pau Torres del Villaresl ma anche a Benoit Badiashile, giovane difensore classe 2001 già in uscita dal Chelsea e a Mario Hermoso, legato all'Atletico Madrid fino al 30 giugno 2024. Sotto la 'voce esuberi' figurano poi i nomi di Zakaria, Arthur e McKennie, che non rientrano nei piani tecnici del club.