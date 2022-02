Juve, il punto sugli infortunati: da Bonucci fino a Bernardeschi

Da Bonucci fino a Bernardeschi: facciamo il punto della situazione sugli infortunati in casa Juve. Chi ci sarà contro l'Hellas Verona?

Come comunicato sul proprio sito ufficiale, oggi la squadra è scesa in campo per il consueto allenamento. Ecco le ultime novità: "Oggi squadra al lavoro al mattino sotto il sole di Torino: seduta di scarico con esercitazioni per lo sviluppo della manovra e a seguire lavori di tecnica specifica con gruppi suddivisi per ruolo. È tornato in gruppo Leonardo Bonucci , che ha svolto la seduta completa. Lato rientri dopo gli impegni con le Nazionali, invece, oggi è rientrato Juan Cuadrado ". (Juventus.com)

Si avvicina quindi il rientro di Bonucci, che sembra aver ormai smaltito il problema fisico che lo aveva tenuto lontano dal terreno di gioco nelle ultime uscite. Non ci saranno invece Bernardeschi, alle prese con un affaticamento muscolare e Alex Sandro, ancora positivo al Covid-19. Oltre a loro, ovviamente, Federico Chiesa, che ha appena cominciato la sua lunga riabilitazione dopo l'infortunio al crociato. Contro l'Hellas Verona sarà assente anche Manuel Locatelli. Per il centrocampista italiano nessun problema fisico, solo una squalifica. Passando invece al capitolo nazionali, come comunicato dalla Juventus Cuadrado è già tornato in gruppo, mentre si attendono novità su McKennie. Il centrocampista americano, in gol all'ultima, è attualmente bloccato negli USA. Il suo volo per l'Italia sarebbe dovuto partire nella notte da News York ma è stato invece cancellato. La sua presenza in campo domenica è quindi rischio, visto che il classe 1988 avrà pochissimo tempo a disposizione per allenarsi con la squadra.