Juve, l’allegrata non va. Bonucci: “Quando lanci lungo e hai Chiesa davanti…”

Con Vlahovic e Kean infortunati e Milik non al meglio, Allegri contro l'Inter ha deciso di schierare titolari Chiesa e Di Maria . Senza un riferimento offensivo importante, però, la Juve per tutto il primo tempo non è riuscita a costruire neanche un'azione da gol. Un esperimento fallito al punto che Max a inizio ripresa è stato costretto a inserire Milik per aumentare il peso della squadra.

Bonucci ha aggiunto: "Credo che sia merito dell’Inter ma anche demerito nostro. Dovevamo far meglio con la palla e con alcune idee di gioco. Molte volte siamo stati costretti a giocare lungo e con Chiesa fai fatica a tenere la palla avanti". Ma le critiche del capitano bianconero non sono finite qui. Al momento del cambio, infatti, Bonucci è stato inquadrato mentre si lamentava, in una scena che ha ricordato a tratti De Rossi e Ventura con la nazionale italiana. "Non stavo discutendo, né ho fatto polemiche. Era semplicemente per non sprecare uno slot subito", ha spiegato Bonucci.