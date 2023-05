Juve, Bonucci 500: grande festa negli spogliatoi e Danilo…

Il traguardo delle 500 presenze in bianconero sanno di storia: diventa così il 6° giocatore in casa Juve a raggiungere questo traguardo. In vetta a questa classifica speciale c'è Alex Del Piero (a quota 705), poi ci sono: Gigi Buffon (con 685), Chiellini (561), Scirea (552) e Furino (528). Adesso Leo non vuole fermarsi. Non contando il breve intervallo al Milan dal 2017 al 2018, Bonucci veste la maglia della Juventus dal 2010, da quando aveva 23 anni. Durante questi 12 anni sono stati 18 i trofei conquistati. Quest'anno -solo in Serie A- il 36enne originario di Viterbo conta 14 presenze (di cui 8 da titolare) e 1 gol. 5 da titolare in Champions, 1 in Europa League e 1 in Coppa Italia.