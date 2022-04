Juve, senti Boninsegna: “Compagno ideale per Vlahovic? Io dico Morata”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport l'ex attaccante della Juve Roberto Boninsegna ha parlato di Vlahovic

Intervistato da La Gazzetta dello Sport l'ex attaccante della Juve Roberto Boninsegna ha parlato di Vlahovic: "Simile a me? Anche Dusan è mancino, come me è il riferimento offensivo della Juve, l'uomo che dà profondità. Sì, in questo senso siamo simili". Chi potrebbe essere il suo partner ideale? "La Juve ce l'ha già in casa: Morata. Sa giocare per se stesso e per la squadra, è il giocatore ideale al fianco dello spagnolo". Qual è il modulo ideale per Vlahovic? "Un grande giocatore si adatta ad ogni modulo, e le grandi squadre possono giocare anche sbilanciate in avanti. Io se allenassi la Juve giocherei con un 4-3-3 con un buon trequartista per sostituire Dybala. Saranno gli altri a doversi preoccupare. La mia è una mentalità da attaccante, non so la Juve cosa farà".