Juve, Boniek: “Vlahovic? Un colpo straordinario, ma l’Inter rimane favorita”

Con l'acquisto di Vlahovic ora la Juve può puntare ancora più in alto, ma l'Inter è ancora favorita per la vittoria dello scudetto

Intervistato nel corso del programma "Maracanà" in onda su TMW Radio, l'ex Juve Zbigniew Boniek ha parlato del trasferimento di Vlahovic in bianconero : " E' un colpo straordinario , l'ho visto con la sua nazionale in Polonia a 16 anni. Si è fatto da solo, completo. E' una operazione costosa, sento che si parla di quasi 80 milioni complessivi, ma dal punto di vista sportivo è un giocatore che servirà tantissimo. Forse può far giocare meglio non solo Dybala ma tutti . Complimenti davvero, è un grande acquisto. Con Vlahovic puoi giocare con una punta e due larghi, ma quando hai giocatori di questo valore non è problema. Il problema dell'allenatore è di farli giocare bene. Penso che con il suo acquisto, Allegri ha conquistato qualità".

La Juventus è arrivata alla pausa nazionale da quinta in classifica, ad un punto dall'Atalanta. Con l'arrivo del bomber serbo dove potrà puntare? "Il Milan non ha organico per poter vincere - ha rivelato l'ex centrocampista. Per me le più forti sono Inter e Juve, che ha regalato punti all'inizio ma è in rimonta. La Juve non molla e non si accontenta. Pensavo fosse l'anno giusto per il Napoli ma ogni tanto lasciano per strada punti che fanno la differenza con le altre. Per me potrebbe lottare col Napoli". L'Inter ha risposto all'acquisto di Vlahovic comprando Gosens. Con l'esterno tedesco i nerazzurri sono ancor più competitivi: "Qualsiasi altra squadra che supera l'Inter merita i complimenti. Per me ha qualità e rosa lunga, è nettamente favorita per la vittoria finale".