Doppio ex della sfida clou di questa sera, Dario Bonetti è stato intervistato per Milannews.it. Sulla sfida tra Juventus e Milan ha detto: Io mi aspetto una partita importante e combattuta, ma non tanto per la questione europea, più per alcuni singoli giocatori. Parlando dalla parte del Milan, alcuni come Rebic devono dimostrare di meritarsi la riconferma. Spero che, come ai miei tempi, il senso dell’importanza di certe partite venga colto a pieno".