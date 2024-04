Juve, Bonatti: “Manna ha grandi conoscenze. E’ pronto per il Napoli”

Andrea Bonatti ha parlato del ds della Juve, Giovanni Manna: per l'ex allenatore della Primavera, il dirigente sarebbe pronto per il Napoli

Intervistato per Radio Bianconera, Andrea Bonatti ha parlato del direttore sportivo della Juventus, Giovanni Manna. Ecco le sue parole: "Sa tutto quello che deve fare, ha grandi conoscenze ed è uno che sa stare anche al suo posto. Sarebbe pronto ad essere il direttore sportivo del Napoli, perché ognuno ha il suo percorso e non per forza bisogna fare gavetta o bruciare le tappe. Se le strade degli azzurri e di Manna si incroceranno vuol dire che deve andare così. Mi piacerebbe lavorare a Napoli, lì ho tanti amici e so che c’è un grandissimo trasporto emotivo verso il calcio, ma ho deciso di non lavorare più con i giovani perché credo di aver fatto il mio percorso".