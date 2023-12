Juve, Bonan: “Allegri non fa sconti a nessuno. E’ una grande qualità”

Dagli studi di Sky Sport, Alessandro Bonan ha parlato del tecnico della Juventus Massimiliano Allegri. Ecco cosa ha detto: "Io credo che sia una comunicazione, stavo per dire da pari a pari, anche se non sono troppo convinto perché da pari a pari nella misura in cui a Allegri è stato un giocatore anche con determinate caratteristiche. Cioè non possiamo, lo dice lui stesso, definirlo l'esempio del professionista ideale. Era un po' scavezzacollo. Forse lui è quello che riesce a cogliere delle sfumature di certi giocatori che magari gli assomigliano un po' capendoli un po' di più rispetto al sergente di ferro".