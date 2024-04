Juve, Bonacini: “Giuntoli farà molto bene, mi aspetto colpi a costi contenuti”

Intervistato da Tuttosport Stefano Bonacini, proprietario e primo patron di Giuntoli, ha detto: "La vera Juventus targata Giuntoli si vedrà solamente a partire dall’estate. Finora Cristiano ha potuto operare poco sul mercato, visto che De Laurentiis l’aveva tenuto fermo fino a luglio e quando poi si è trasferito alla Juventus il grosso del mercato era stato fatto. Dalla fine di questo campionato potrà davvero intervenire e mettere mano alla squadra. La sua Juve e il suo lavoro si vedrà davvero nei prossimi 3-4 anni. Sono certo che farà molto bene, non ho il minimo dubbio sulle sue capacità. Lavorerà secondo le linee guida del club, che richiedono investimenti contenuti e una grande attenzione al bilancio. Con Giuntoli la Juve è in buone mani. Pochi come lui sanno riconoscere il talento in anticipo. Mi aspetto acquisti di giocatori poco reclamizzati a costi contenuti che poi si riveleranno dei campioni. Un po’ come ha fatto a Napoli con i vari Kvaratskhelia, Kim, Di Lorenzo, Anguissa e Lobotka".